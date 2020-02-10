Елбасы освободил от должности Мурата Баймукашева и Андрея Калинина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы освободит от должности в связи с переходом на другую работу Мурата Баймукашева и Андрея Калинина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу освобождены:

Баймукашев Мурат Калибекович от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

Калинин Андрей Анатольевич от должности заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.