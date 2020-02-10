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Елбасы освободил от должности Мурата Баймукашева и Андрея Калинина

10 Февраля 2020 18:18
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Елбасы освободил от должности Мурата Баймукашева и Андрея Калинина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы освободит от должности в связи с переходом на другую работу Мурата Баймукашева и Андрея Калинина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу освобождены:

Баймукашев Мурат Калибекович от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

Калинин Андрей Анатольевич от должности заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.


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Ключевые слова: Назначения, Первый Президент - Елбасы,
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