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Елбасы освободил от должности Мурата Баймукашева и Андрея Калинина
10 Февраля 2020 18:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы освободит от должности в связи с переходом на другую работу Мурата Баймукашева и Андрея Калинина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
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Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу освобождены:
Баймукашев Мурат Калибекович от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;
Калинин Андрей Анатольевич от должности заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан.
Ключевые слова: Назначения, Первый Президент - Елбасы,
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