Елбасы обратился к молодежи: Вы - новые крылья независимого Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана в ходе республиканского форума «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь - это всегда самая активная, мобильная часть общества. Во все времена именно молодежь являлась катализатором исторического преобразования, а также стратегическим ресурсом благополучного будущего любой страны. Особые надежды на молодое поколение возлагаются в Казахстане. С первых дней независимости одним из главных приоритетов государственной политики была всесторонняя поддержка нашей молодежи. За эти 30 лет мы смогли воспитать новую формацию людей, готовых брать на себя ответственность за судьбу Отчизны, чтобы они были энергичные, образованные, физически и профессионально подготовлены, мобильные, более адаптированные к изменениям, социально-экономическим условиям современности», - сказал Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем видеообращении к участникам молодежного форума.

«Я неоднократно подчеркивал, что энергия, целеустремленность и инициативность молодежи являются залогом успешного развития Казахстана. Многие выдающиеся достижения в науке, бизнесе, культуре, спорте связаны с именами молодых казахстанцев. Молодежь не остается в стороне от активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Молодые патриоты Казахстана укрепляют достижения независимого государства во всех сферах его деятельности», - подчеркнул Елбасы.

По словам Нурсултана Назарбаева, сегодня перед страной стоит масштабная задача войти в тридцатку самых развитых государств мира.

«Именно, вы, молодежь Казахстана, проложите путь к этой цели и будете жить в эту эпоху, совершенно другую, чем сейчас, преодолев все вызовы и угрозы. Уверен, что так и будет, ведь у вас - у молодого поколения казахстанцев - есть четкие понимания того, что добиться личного успеха и общего процветания можно только активным участием в жизни своей страны», - подчеркнул Первый Президент страны.

Также, как отметил Нурсултан Назарбаев, общенациональные ценности, ориентиры - такие как взаимопомощь, толерантность, единство - сплачивают молодежь и все современное казахстанское общество.

«Именно эти ценности были главным постулатом нашего развития в последние 30 лет. Именно благодаря этому Казахстан всегда был стабильным. Внутренняя дружба между разными этносами сохранилась, мы уважали все религии, мы были вместе. За 30 лет независимости мы построили процветающее государство, воплотив в реальность мечты наших предков. Сегодня каждый из нас должен быть готов жить и работать ради Казахстана, и его будущего. Я обращаюсь к молодежи Казахстана с призывом: созидайте, мечтайте, творите и любите, живите во благо нашей страны. Вы - новые крылья независимого Казахстана!» - сказал Елбасы Нурсултан Назарбаев.