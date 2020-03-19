Елбасы обладает уникальной способностью четко определять приоритетные направления внутриполитического курса - Лидия Пархомчик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы обладает уникальной способностью четко определять приоритетные направления внутриполитического курса. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Лидия Пархомчик.

«Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал, что конкурентоспособность государства определяется его основным ресурсом развития – талантом и креативностью молодежи. Только сформировав достойный кадровый резерв, можно быть уверенным в стабильном развитии государства. С подобным посылом нельзя не согласиться. Елбасы, несомненно, обладает уникальной способностью четко определять приоритетные направления внутриполитического курса. Его вклад в становление независимого Казахстана сложно переоценить», - подчеркнула Лидия Пархомчик.

Как рассказала эксперт, масштаб личности Нурсултана Назарбаева позволил вывести Казахстан не только на передовые экономические позиции среди государств региона, но и дал возможность стране добиться высокого авторитета на международной арене.

«Свое решение покинуть президентский пост Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во многом связывает с потребностью дать возможность новому поколению политиков принять участие в управлении страной.

Стремительно меняющаяся архитектура мирового геополитического пространства требует ускорения динамики реагирования на возникающие вызовы. Безусловно, это требует гибкого мышления и высокой степени вовлеченности в происходящие процессы. Политическая система любого государства будет нуждаться в постоянном обновлении и ротации», - отметила эксперт.

По ее словам, как глава ведущей политической партии «Nur Otan» Елбасы неоднократно высказывался за обновление и омоложение ее рядов.

«Первый Президент Казахстана совершенно справедливо полагает, что привычные меры работы партийных институтов стремительно теряют свою актуальность. Нужен новый и креативный подход, чтобы сохранить за «Nur Otan» статус партии реальных дел. Новое поколение управленцев, способных четко осознавать реальные запросы общества, несомненно, должно ускорить социально-экономическое развитие страны. Молодые и активные лидеры должны занять достойное место в рядах высшего руководства», - добавила эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Лидия Пархомчик.