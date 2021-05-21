Елбасы о ЕАЭС: В сегодняшних условиях нам требуется еще большая интеграция
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только в кооперации с надежными и проверенными партнерами-союзниками можно обеспечить экономическую безопасность. Об этом заявил Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Только в кооперации с надежными проверенными партнерами-союзниками можно обеспечить экономическую безопасность и независимость наших стран», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Елбасы добавил, что в условиях пандемии российская наука и медицина показала, что она обеспечивает соответствующими препаратами фактически многих.
«Надежными проверенными союзниками и партнерами как раз таки мы и являемся. У нас общие традиции и близкие территории. За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами, находящимися на взаимовыгодных компромиссах и в самых жестких условиях эффективно помогающие друг другу. В сегодняшних условиях нам требуется еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание, еще больше идти на встречу друг другу», - заключил Нурсултан Назарбаев.
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