Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в 7-ом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в 7-ом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

Выступая перед участниками саммита, Первый Президент Казахстана поздравил Президента Шавката Мирзиеева и весь узбекский народ со вступлением в Тюркский совет.

«Вступление Узбекистана в Совет – это историческое, и в то же время долгожданное событие для всего тюркоязычного сообщества», - сказал Елбасы.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую значимость открытия представительства

Тюркского совета в Будапеште в процессе развития европейского вектора сотрудничества.

Вместе с тем Елбасы высоко оценил результаты работы Кыргызской Республики на посту председателя ССТГ.

«Я также хочу выразить благодарность Президенту Реджепу Эрдогану за его предложение присвоить мне статус «Почетного Председателя Тюркского совета». И я признателен всем главам делегаций за поддержку этой инициативы. Этот высокий статус позволяет мне и впредь активно участвовать в работе нашей общей организации», - сказал Первый Президент Казахстана.



