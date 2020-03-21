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Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю вас с Наурыз мейрамы!
Мы всегда с нетерпением ждем весны и прихода этого светлого праздника. Это время обновления и новых надежд.
В этом году мы впервые отмечаем Наурыз без народных гуляний и торжественных мероприятий. И на это есть веские причины. Мы столкнулись с опасным вирусом, который распространился по всему миру. Но ничто не может отменить наступление весны и праздничного настроения.
Мы едины и готовы работать над тем, чтобы сделать страну лучше. Уверен, что благодаря нашему единству и твердости духа Казахстан достойно преодолеет все стоящие перед ним вызовы.
Пусть этот традиционно народный праздник пробуждения природы исполнит наши надежды, придаст силы и энергии для новых свершений.
Пусть под каждым шаныраком царят мир, спокойствие и благоденствие. Желаю всем счастья и добра, здоровья и процветания!
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