Елбасы направил телеграмму соболезнования родным Темирхана Досмухамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Темирхан Мынайдарович всю свою жизнь посвятил служению на благо страны, был личностью, внесшей весомый вклад в укрепление ее независимости. Достойно трудясь на разных высоких должностях, все свои силы и энергию прилагал для развития сфер туризма и спорта, законотворчества, процветания нашей столицы. Позднее, занимаясь предпринимательской деятельностью, способствовал развитию сельского хозяйства.

Являясь умелым руководителем, обладая высоким гражданским сознанием, он, благодаря своему плодотворному труду, снискал большое уважение среди общественности», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда сохранится в памяти людей.