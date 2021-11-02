РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:31, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Елбасы направил телеграмму соболезнования родным Темирхана Досмухамбетова

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    «Темирхан Мынайдарович всю свою жизнь посвятил служению на благо страны, был личностью, внесшей весомый вклад в укрепление ее независимости. Достойно трудясь на разных высоких должностях, все свои силы и энергию прилагал для развития сфер туризма и спорта, законотворчества, процветания нашей столицы. Позднее, занимаясь предпринимательской деятельностью, способствовал развитию сельского хозяйства.

    Являясь умелым руководителем, обладая высоким гражданским сознанием, он, благодаря своему плодотворному труду, снискал большое уважение среди общественности», - говорится в телеграмме.

    Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда сохранится в памяти людей.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Утраты
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!