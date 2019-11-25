Елбасы напомнил партийцам о необходимости консолидации вокруг Президента РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня Нурсултан Назарбаев проводит совещание с участием представителей региональных филиалов партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая в Twitter.

В ходе выступления Елбасы вновь напомнил партийцам о необходимости консолидации вокруг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и обеспечения преемственности политического курса.