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Елбасы напомнил партийцам о необходимости консолидации вокруг Президента РК

25 Ноября 2019 13:14
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Елбасы напомнил партийцам о необходимости консолидации вокруг Президента РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня Нурсултан Назарбаев проводит совещание с участием представителей региональных филиалов партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая в Twitter.

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В ходе выступления Елбасы вновь напомнил партийцам о необходимости консолидации вокруг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и обеспечения преемственности политического курса.

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Ключевые слова: Нур Отан, Политические партии, Первый Президент - Елбасы,
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