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    13:12, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Елбасы находится в столице Казахстана - Айдос Укибай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы находится в столице Казахстана, городе Нур-Султане. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК- Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    «Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

    Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», - написал Айдос Укибай в Twitter.




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