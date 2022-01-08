Елбасы находится в столице Казахстана - Айдос Укибай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы находится в столице Казахстана, городе Нур-Султане. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК- Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», - написал Айдос Укибай в Twitter.







