Елбасы: Казахстан рассматривает Японию в качестве одного из важнейших партнеров в Азии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстан рассматривает Японию в качестве одного из важнейших партнеров в Азии. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на презентации проекта Правительства Японии по поддержке казахстанской программы «Архив-2025» в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне очень приятно вновь находиться здесь, в Японии, с моим пятым визитом. Я всегда вспоминаю проведенные в вашей прекрасной стране дни. Мой нынешний визит проходит в сезон осенней прозрачности. До этого я имел возможность насладиться цветением сакуры Ханами в 1994 году, зимней прохладой Токио в 1999 году и летним цокотаньем цикад в 2018 году. Последний мой визит был в 2016 году, когда мы достигли высокого уровня сотрудничества между Казахстаном и Японией», - сказал Первый Президент РК.

Елбасы напомнил, что в этот раз он прибыл по приглашению Правительства Японии для участия церемонии интронизации Императора Нарухито.

Напомним, Первый Президент РК – Елбасы находится с визитом в Японии.

В ходе своего визита Нурсултан Назарбаев также принял участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

«Могу отметить, что за прошедшие годы у меня сложились весьма теплые человеческие отношения с почетным Императором Акихито, руководителем японского Правительства. Я, как и почетный Император Акихито, в этом году сложил с себя полномочия Главы государства согласно нашему закону, где предоставлено быть Елбасы – Лидером нации. Я впервые посещаю Токио в статусе Первого Президента и Елбасы. Во время моих визитов в Японию и переговоров, которые прошли в эпоху Хэйсэй, мы с Императором и Правительством обсуждали различные двусторонние, международные вопросы, всегда понимали друг друга. Убежден, что с Императором Нарухито казахстанские-японские отношения будут развиваться плодотворно, во благо наших народов. Казахстан рассматривает Японию в качестве одного из важнейших партнеров в Азии, с которым мы достигли уровня расширенного партнерства», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.