Елбасы и Президент Турции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz.

Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав друг другу крепкого здоровья и новых успехов, а братским народам Казахстана и Турции – процветания и благополучия.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и высказались за объединение международных усилий для успешного преодоления текущего глобального кризиса.

В завершение беседы стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении стратегического сотрудничества между двумя государствами.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.