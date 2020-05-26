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Елбасы и Президент Турции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса

26 Мая 2020 14:32
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Елбасы и Президент Турции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz.

Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав друг другу крепкого здоровья и новых успехов, а братским народам Казахстана и Турции – процветания и благополучия.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и высказались за объединение международных усилий для успешного преодоления текущего глобального кризиса.

В завершение беседы стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении стратегического сотрудничества между двумя государствами.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.


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Ключевые слова: Турция, Первый Президент - Елбасы,
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