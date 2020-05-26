Елбасы и Президент Турции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz.
Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю праздника Ораза айт, пожелав друг другу крепкого здоровья и новых успехов, а братским народам Казахстана и Турции – процветания и благополучия.
Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и высказались за объединение международных усилий для успешного преодоления текущего глобального кризиса.
В завершение беседы стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении стратегического сотрудничества между двумя государствами.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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