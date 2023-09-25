Еламан Койшыбаев стал чемпионом мира по спортивному самбо

23-24 сентября в городе Нови-Сад, в Сербии, прошел Кубок мира по спортивному и боевому самбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Это второй Кубок Мира в международном календаре в 2023 году. Первый этап состоялся в августе в Кыргызской Республике.

В данных соревнованиях приняли участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии и других.

В составе казахстанской сборной принимали участие военнослужащие Национальной гвардии. Так, военнослужащий по контракту актюбинской воинской части 6655 мастер спорта международного класса Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 килограммов.

Еламан – постоянный участник и призер международных соревнований. В августе 2023 года он занял 3 место на II Играх среди стран СНГ в Беларуси. Благодаря участию в подобных соревнованиях Еламан повышает уровень своего спортивного мастерства и получает бесценный опыт выступления в состязаниях континентального и мирового масштаба.

– Выражаю искреннюю благодарность в подготовке и за поддержку своих тренеров и родных, а также за возможность представлять нашу страну на соревнованиях такого ранга – командование Национальной гвардии, которое постоянно предоставляет мне возможность представлять Казахстан на международной арене. Этот невероятный опыт мне помогает расти как спортсмену и как личности, – сказал гвардеец Еламан Койшыбаев.

Отметим, что его сослуживец Ғазиз Бейбіт –военнослужащий воинской части 6655 города Актобе также поднялся на пьедестал, став бронзовым призёром по спортивному самбо в весовой категории до 71 кг.