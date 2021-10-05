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    09:37, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Эльжана Таниева стала третьей на международном турнире по гимнастике в Москве

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Эльжана Таниева заняла третье место на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021 в Москве (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Международные соревнования проходили во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. По итогам многоборья победила серебряная призерка Токийской Олимпиады Дина Аверина. Второе место заняла Арина Аверина.

    Третье место заняла казахстанка Эльжана Таниева. Это одно из достижений Эльжаны, который сейчас тренируется в Москве в престижной академии Ирины Винер-Усмановой.


    Теги:
    Спорт Гимнастика
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