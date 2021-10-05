Эльжана Таниева стала третьей на международном турнире по гимнастике в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Эльжана Таниева заняла третье место на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021 в Москве (Россия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Международные соревнования проходили во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. По итогам многоборья победила серебряная призерка Токийской Олимпиады Дина Аверина. Второе место заняла Арина Аверина.

Третье место заняла казахстанка Эльжана Таниева. Это одно из достижений Эльжаны, который сейчас тренируется в Москве в престижной академии Ирины Винер-Усмановой.