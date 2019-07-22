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Эльжана Таниева стала четвертой на чемпионате мира по художественной гимнастике

22 Июля 2019 11:59 98
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Эльжана Таниева стала четвертой на чемпионате мира по художественной гимнастике

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве (Россия) завершился первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров. Команда Казахстана по художественной гимнастике приняла участие в мировом первенстве, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Эльжана Таниева заняла четвертое место в финале в упражнениях со скакалкой, набрав 17.200 баллов. Первое место заняла представительница России Анастасия Симакова. «Серебро» турнира завоевала София Раффаели из Италии. Замкнула тройку лидеров Арзу Джалилова из Азербайджана.

Еще одна представительница Казахстана заняла седьмое место в финале, в упражнениях с мячом. Первое место заняла Лала Крамаренко. Второе место завоевала Арзу Джалилова из Азербайджана, третьей стала Нога Блок из Израиля.

В многоборье групповых упражнений наши девочки заняли 18 место.

Всего в соревновании приняли участие 33 команды. В командном первенстве казахстански заняли 13 место. Всего в соревновании участвовали 32 команды.

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Ключевые слова: Спорт,
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