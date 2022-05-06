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Эльжана Таниева стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике
6 Мая 2022 19:42

Эльжана Таниева стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся заключительный соревновательный день чемпионата Казахстана по художественной гимнастике среди мастеров спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня гимнастки состязались в личном многоборье с обручем, мячом, булавами и лентой.

Золотую медаль чемпионата завоевала Эльжана Таниева (Шымкент), «серебро» - у Баян Койбакар (Шымкент), замкнула тройку лидеров Сабина Бакатова (Нур-Султан).

Республиканское первенство продолжат кандидаты в мастера спорта по художественной гимнастике. Чемпионат продлится до 13 мая.


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