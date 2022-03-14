Эльвира Азимова: Зарегистрировано 243 уголовных дела о пытках и превышении полномочий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По фактам пыток и превышения полномочий зарегистрировано 243 уголовных дела. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 137 обращений граждан, поступивших на мое имя, 86 связаны с пытками или другими фактами жестоких действий. Согласно официальной статистике, на 13 марта 2022 года по фактам пыток и превышения должностных полномочий зарегистрировано 243 уголовных дела. В настоящее время мы обсуждаем с правоохранительными органами вопрос ужесточения ответственности за факты пыток и внедрения механизмов их недопущения. Доказательства, полученные с применением пыток, насилия, угроз, а равно иного жестокого обращения по закону, признаются недействительными. В связи с этим очень важно не затягивать расследование дел о неразрешенных методах задержания и расследования», - сказала Эльвира Азимова.

Она отметила, что также актуален вопрос прозрачности предстоящих судебных процессов и участия в них независимых наблюдателей.

«По этому вопросу я обратилась к председателю Верховного суда и генеральному прокурору. Очевидно, что в связи с теми трагическими событиями существовал высокий уровень опасности для жизни людей. В результате массовых беспорядков более тысячи граждан получили ранения различной степени тяжести», - отметила Эльвира Азимова.

Как сообщал на пленарном заседании Мажилиса председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, расследуется 234 уголовных дела в отношении сотрудников силовых структур.

В отношении сотрудников правоохранительных органов прекращено 7 дел по январским событиям в связи с отсутствием состава преступления. Об этом 14 марта на пленарном заседании Мажилиса проинформировал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.