Эльвира Азимова высказалась об использовании адвокатами соцсетей в своей работе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересмотреть вопросы обеспечения гарантированной государственной юридической помощи, считает необходимым Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В вопросах оказания адвокатской помощи, я бы хотела попросить - и Министерство юстиции, и адвокатов, и коллегию республиканскую - вернуться к теме пересмотра и обеспечения эффективности гарантированной государственной юридической помощи», - сказала Эльвира Азимова, выступая на круглом столе по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

Спикер выразила свою позицию по данному вопросу.

«Вот здесь я буду говорить именно с позиции интересов гражданина, а не с позиции интересов адвокатов. Я, конечно, поддерживаю, что в каких-то моментах процессуальный статус адвоката все-таки пока не имеет того уровня, который хотелось бы нам всем видеть, чтобы адвокат был на равных - и со следователем, и во время судебного процесса. Наверное, мы видим сейчас не очень хорошие, но дающие уже тревожный сигнал звонки. Потому что это участилось, когда адвокат считает более эффективным способом продвижения своей стратегии защиты - через использование социальных сетей. В определённой степени, наверное, присутствует какой-то хайп, но не могу я обвинять адвокатов, не зная и не имея доступа к материалу уголовных дел и так далее. В определенных моментах я вижу, что выражения, которые используются в постах, они иногда вызывают тригер среди населения, которое в специфике даже процессуальных норм законодательства не разбирается. Не очень хороший этот момент, который в том числе влияет на имидж в целом государства, как гаранта защиты прав человека, особенно тех людей, которые оказались в орбите уголовного преследования. Я думаю то, что адвокаты используют социальные сети, это, наверное, как раз-таки то, что они не имеют полной гарантии в ходе процессуального производства, здесь вот в этих моментах все-таки надо вернуться к рассмотрению»,- отметила Эльвира Азимова.