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    16:32, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Эльвира Азимова: Решение об амнистии участников январских событий – это акт гуманности и доверия к согражданам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение о частичной амнистии участников январских событий – это не только реализация Президентом своего конституционного права, это акт гуманности и доверия к согражданам. Такое мнение выразила Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, сегодня в ходе сессии Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий.

    «Данное решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осужденных позитивный отклик, - сообщила Эльвира Азимова на своей странице в Facebook. - Январские события для нас - большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей. К сожалению, большое количество людей впервые оказались в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами».

    Как подчеркнула Омбудсмен, многие из участников трагических событий января осознали свою вину, раскаялись.

    «Решение об амнистии – это не только реализация Президентом своего конституционного права, акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу», - отметила Эльвира Азимова.


    Теги:
    Общество Январские события Алматинская трагедия ЧП-2022 Права человека Мнения Послание Президента РК
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