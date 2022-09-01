Эльвира Азимова: Решение об амнистии участников январских событий – это акт гуманности и доверия к согражданам
Как сообщалось ранее, сегодня в ходе сессии Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий.
«Данное решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осужденных позитивный отклик, - сообщила Эльвира Азимова на своей странице в Facebook. - Январские события для нас - большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей. К сожалению, большое количество людей впервые оказались в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами».
Как подчеркнула Омбудсмен, многие из участников трагических событий января осознали свою вину, раскаялись.
«Решение об амнистии – это не только реализация Президентом своего конституционного права, акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу», - отметила Эльвира Азимова.