Эльвира Азимова: Решение об амнистии участников январских событий – это акт гуманности и доверия к согражданам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение о частичной амнистии участников январских событий – это не только реализация Президентом своего конституционного права, это акт гуманности и доверия к согражданам. Такое мнение выразила Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, сегодня в ходе сессии Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании озвучил решение о проведении частичной амнистии в отношении участников январских событий.

«Данное решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осужденных позитивный отклик, - сообщила Эльвира Азимова на своей странице в Facebook. - Январские события для нас - большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей. К сожалению, большое количество людей впервые оказались в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами».

Как подчеркнула Омбудсмен, многие из участников трагических событий января осознали свою вину, раскаялись.

«Решение об амнистии – это не только реализация Президентом своего конституционного права, акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу», - отметила Эльвира Азимова.