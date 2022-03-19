Эльвира Азимова провела встречи в США с правозащитными НПО, в Госдепартаменте и Конгрессе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В рамках своей рабочей поездки в США Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова встретилась с Заместителем помощника Государственного секретаря США по делам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд, представителями Конгресса США и провела брифинг для представителей правозащитных НПО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе указанных встреч затрагивались вопросы обеспечения соблюдения прав человека в нашей стране, а также соответствующие положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» и предварительные данные продолжающегося расследования январских событий.

В ходе встречи в Государственном департаменте США Э. Азимова предметно проинформировала К. Макдональд о работе Национального центра по правам человека, а также о масштабной программе политических реформ и социально-экономических мер, обозначенной в Послании Президента РК. Было отмечено, что демократические реформы охватывают широкий круг направлений, в т. ч. совершенствование избирательной системы и др.

На встречах в Конгрессе США Э. Азимова акцентировала внимание собеседников на значительном расширении полномочий законодательной ветви власти и новых прогрессивных мерах, направленных на развитие партийной системы Казахстана.

На круглом столе с представителями гражданского общества и Госдепартамента США Уполномоченный по правам человека осветила предварительные данные продолжающегося расследования январских событий. Она подчеркнула, что Президент РК последовательно привержен принципам защиты фундаментальных прав человека, в т. ч. надлежащего обеспечения прав задержанных. В мероприятии приняли участие сотрудники таких НПО, как Freedom House, National Endowment for Democracy, Solidarity Center, International Republican Institute, Helsinki Commission.

Кроме того, в брифинге приняла участие правозащитник, руководитель общественной комиссии «Акикат» Айман Умарова, которая в 2018 году была удостоена международной премии Государственного департамента США «Женская отвага» (International Women of Courage Award). В своём выступлении она рассказала о проводимом её комиссией расследовании и его результатах.

В целом, американские партнёры положительно оценили политические реформы и демократические преобразования в Казахстане. Представители НПО приветствовали открытость казахстанской стороны и выразили надежду на плодотворное продолжение диалога, в т.ч. в виртуальном формате.