Эльвира Азимова: Пример сегодняшний – это урок завтрашнего дня

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, совместно с делегацией Кыргызской Республики, посетила в Таразе следственный изолятор, где содержатся находящиеся под следствием задержанные по подозрению в участии в январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что среди задержанных есть один гражданин Кыргызстана, поэтому в Тараз прибыла делегация института омбудсмена Кыргызстана во главе с руководителем аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики Аската Азарбекова. В составе делегации также находились сотрудники Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Отметим, что при координации Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой региональные группы Национального превентивного механизма по предупреждению пыток (НПМ) осуществили 115 мониторинговых посещений 81 учреждения. Некоторые учреждения группы посещают во второй, третий и более раз, причём преимущественно - это следственные изоляторы. Под стражей продолжают находиться 467 граждан (по состоянию на 25 февраля под стражей в следственных изоляторах было 898 граждан). В их отношении проводится уголовное расследование. Продолжается также освобождение граждан из этих учреждений в связи с изменением меры пресечения «ограничение свободы» на альтернативные меры пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста или личного поручительства. В отношении некоторых уголовные дела прекращены.

На сегодняшний день более 70 подозреваемых в участии в январских событиях находятся в следственном изоляторе Тараза. В их числе шестеро несовершеннолетних. Представители делегации омбудсменов двух стран ознакомились с условиями содержания задержанных, оказанием им необходимой медицинской помощи, лично встретились с ними и отдельными их родителями, выслушали обращения и жалобы. При этом выразили готовность оказать необходимую помощь в решении правовых вопросов.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала об аспектах посещения СИ-13 Тараза, поделилась размышлениями о преобразованиях законодательства в части соблюдения в Казахстане прав человека.

- Эльвира Абилхасимовна, в чем заключается задача омбудсмена?

- В конце прошлого 2021 года в нашей стране был принят Закон об уполномоченном по правам человека. Президент в прошлом году говорил об укреплении потенциала данного института. Самая первая задача – это оказание помощи, защиты прав человека, гарантированных законодательством. По сути, сегодняшний проект – то, что мы посещаем учреждения, разговариваем с людьми, которые находятся под стражей, с их родственниками, встречаемся с местными исполнительными органами – это та работа, которая показывает, что мы реагируем на сообщения о нарушениях. Да, вопрос качества может вызывать у кого-то вопросы, кто-то согласен, кто-то нет, но, тем не менее, работа нашего института уполномоченного по правам человека, - это одно из средств и возможностей защиты. Мы должны предоставить человеку множественность способов и инструментов этого, а он может выбирать. Поэтому один вопрос – работа адвоката, адвокатуры, у них свои процессуальные требования, обязательства. Это возможность обеспечения доступа к защите, возможность надзора со стороны адвокатуры, то есть те обстоятельства, где есть нарушения, их проверять.

Поступают сообщения о нарушениях процессуального характера. Это, например, доступ к адвокату, несоблюдение требований к поведению допроса, недолжное оказание доступа к медицинской помощи либо жестокое обращение или превышение полномочий совершение уголовно наказуемых действий. По состоянию на 9 февраля зарегистрировано 148 жалоб о превышении полномочий и совершении иных нарушений прав человека, из которых антикоррупционными органами и специальными прокурорами возбуждено и проводится расследование по 105 уголовным делам о пытках или жестоком обращении. При этом на имя Уполномоченного поступило 63 обращения о нарушениях прав, из которых 32 - о жестоком обращении.

- В какой форме проходит общение с подследственными?

- Наша задача – это доверительная беседа. Иногда нам могут сообщить такие вещи, которые могут не сказать человеку в форме. Но мы можем разговаривать с людьми и должны убеждать, потому что все-таки нужно избирать законные методы и способы. Чем больше человек «играет» с Законом, тем более уязвимо его положение. И в этом ключе, конечно, учитывая, что речь идет о массовых беспорядках, мы понимаем, что шли задержания людей выяснение обстоятельств. Никто не отрицает, что имели место нарушения процессуального характера. Есть факты применения жестокого обращения. Генеральная прокуратура официально в своей статистике говорила о 150-ти возбужденных уголовных делах. При этом в целом по стране поступило более 148 обращений, по Жамбылской области сегодня идет восемь обращений от граждан, именно находящихся под стражей на данный момент в связи с обвинениями в уголовных делах.

В этом плане мы должны понимать, что здесь наша задача не поддаваться истерике, не поддаваться фейкам, а максимально работать и оказывать помощь. И эта задача и самих родственников и близких задержанных. Потому что мы наблюдаем сейчас ситуацию, когда многие в страхе и замешательстве, аргументируя тем, что их дети, близкие боятся сообщать, боятся рассказывать.

Но на самом деле мы говорим о том, что сейчас пристальное внимание этому уделяет и Глава государства, он официально заверил в том, что если имели место нарушения прав человека, виновные в этом будут строго наказаны. Но, с другой стороны, мы понимаем, что полиция, прокуратура – это институты, предусмотренные Конституцией страны, и они должны защищать нашу безопасность. И мы завтра, выходя на площадь и участвуя в любых публичных мероприятиях, должны понимать, что нам, нашим детям не грозит ни случайная шальная пуля, ни иные виды и формы насилия.

Поэтому, если мы хотим, чтобы полиция и прокуратура работали с нами и защищали нас, мы не только кричать на каждом углу о нарушениях, а мы должны и настаивать грамотно и конструктивно на тех изменениях, которые мы ожидаем и о которых тоже сказал Глава государства – что должна быть реформа правоохранительных органов.

- Что нового появилось в нашем законодательстве в этом плане?

- Параллельно моим посещениям – это и выработка системных предложений. Мы видим, что некоторые указанные нарушения – например, доступ к медицине – были правильно решена Главой государства, когда он озвучил в прошлом году. А конце 2021 года был принят закон о передаче медицины из ведения министерства внутренних дел уголовно-исполнительной системы в ведение министерства гражданского здравоохранение.

Потому что здесь два момента, которые мы увидели, в том числе и по итогам посещений. Это, во-первых, качественный доступ к медицине, потому что это не просто медицина внутри учреждения, в следственных изоляторах, а это обычная гражданская медицина, к которой каждый гражданин должен иметь доступ. Второе – это предупреждение пыток. Потому что как только пошли первые сообщения по Алматы в этой части, что были допущены нарушения при задержаниях, при допросах, именно те, которые повлекли телесные повреждения, то мы сразу поставили вопрос, и министр МВД поддержал, чтобы регулярно еженедельно, комиссионно, из специалистов именно системы гражданской медицины проводить осмотр. Несмотря на то, что внутри следственных изоляторов имеется медицинская служба.

Мы наблюдаем, что есть определенные сообщения о нарушениях во время задержаний, после задержаний, когда проводились допросы, когда следственные судьи принимали решения об избрании меры пресечения. Но все эти факты должны учитываться уже непосредственно в судебном процессе, когда по существу будут рассматриваться именно уголовные обвинения, связанные с обвинениями, по которым люди находятся под стражей.

При этом надо понимать, что даже тех, которых освобождают на сегодня, например, под подписку о невыезде, домашний арест, это не означает, что с людей снято обвинение. Судебные процессы будут продолжаться. И здесь важная задача, чтобы и родители, и адвокаты были максимально подготовлены. И сами люди, которые оказались в орбите уголовного преследования. Здесь максимальная задача – сотрудничество, в том числе и в том, когда есть показания о нарушениях со стороны правоохранительных органов. Если мы говорим о том, что Закон должен нас защищать, мы сами должны показывать, как им правильно пользоваться.

- Какие превентивные меры, изменения законов, на Ваш взгляд, актуальны сегодня, чтоб те трагические события не повторились завтра?

- Пример сегодняшний – это урок завтрашнего дня. И в этом ключе мы видим, что сохраняется необходимость расширения вопросов оказания социальной помощи и поддержки, в том числе юридической помощи в период чрезвычайного положения, в котором мы были с 5 по 19 января, и в период последствий. Наблюдалась общая массовая паника. Психологи, с которыми мы сотрудничали, приняли мое предложение об оказании в эти дни бесплатных консультаций гражданам. И психологи отмечают, что даже у тех граждан, которые не оказались под стражей, у которых не было конфликта с законом, тем не менее, у многих была паника. И у многих сотрудников, которые должны были в эти дни стоять на страже закона, тоже было вот это психоэмоциональное выгорание. Поэтому нам здесь надо перестраивать и само законодательство. Оказывается, недостаточно, чтобы работали только правоохранительные органы.

И, когда мы имеем нехорошие сигналы в виде фактов нападения на службы скорой помощи, пожарных – это тоже нехороший тренд. Важно, что мы слышим, когда говорят, что законодательство о мирных собраниях должно эффективно работать. Но, с другой стороны, мы видим современные вызовы, когда случилась такая ситуация, что люди вышли на мирный митинг, а это в конечном итоге переросло в массовые беспорядки с трагическими последствиями.

Мы сегодня ждем эти судебные процессы, и для нас главное, чтобы эти процессы были качественные. В каждом регионе при посещении мы видим свои проблемы, свои социально-экономические вопросы, которые требуют разрешения. Потребность нашего дня – пересмотреть, перезагрузить механизмы, которые не сработали. Поэтому это не только вопросы посещения тех граждан, которые находятся под стражей. Это вопросы социальной пробации, это встречи с их близкими, с местными исполнительными органами. Это в итоге дает нам больше возможностей вырабатывать более качественные предложения по защите прав человека. В нашей Конституции есть, что человека имеет право на жизнь, на свободу выражения мнений. И в то же время есть, что права одного гражданина не должны нарушать права другого, что граждане имеют право участвовать в управлении государством. Но мы понимаем, что это управление должно качественным. То есть такое управление – с палкой, ломом, арматурой это не есть качественное управление, которое нас приведет к хорошему стабильному будущему.

Задача наша вести в этой части конструктивный диалог. Поэтому в каких-то регионах мы даже предлагаем применять народную дипломатию, выступать медиаторами между правоохранительными органами и населением. Но здесь важно и то, чтобы этим занимались на местах сами представители гражданской общественности, местных исполнительных и других органов. Мы обязаны услышать друг друга.

- Эльвира Абилхасимовна, что Вы можете сказать после посещения нашей Жамбылской области?

- Что касается обращений от Жамбылской области, мы сегодня беседовали, в частности, с несовершеннолетними гражданами и с теми гражданами, которые имеют инвалидность либо определенные заболевания. По всем регионам, не только по жамбылскому, я вижу очень правильным перезагружать сегодня эту политику. Потому что наблюдаю либо правовой нигилизм, либо определенное незнание, которое в итоге приводит к негативным последствиям. И это не только вопрос безработицы, или несогласия с политическими реформами. Ну, человеку 16 - 17 лет.. Здесь надо смотреть, что этот подросток, допустим, не испытывал трудности безработицы, допустим, но он человек, у которого семья находится в трудной жизненной ситуации. Это, конечно, не оправдывает его, когда он берет в руки оружие.

Но, с другой стороны, мы не можем этих людей, которые находятся под стражей, осуждать. У нас есть принцип невиновности, и суда еще не было. Расследование еще продолжается, и степень вины мы увидим только в суде. Но здесь важно предоставить людям максимальное понимание, что им должны быть предоставлены все имеющиеся способы защиты, их задача предстать пред судом честно и справедливо. И задача суда - справедливо оценить и установить справедливость. Тем, чья вина доказана, - завтра дать возможность обжаловать принятые судебные решения. Это гарантировано казахстанским законодательством. И если мы стремимся к демократии через право, мы должны это показать. Здесь очень важно принять решения по каким-то политическим и экономическим реформам, но и важно решить задачи, связанные с конкретными гражданами, которые сегодня оказались в орбите уголовного преследования или административного производства.

- Спасибо за беседу!