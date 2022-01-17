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Эльвира Азимова: Очень важно максимально обеспечить право всех граждан на доступ к информации

17 Января 2022 19:41
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Эльвира Азимова: Очень важно максимально обеспечить право всех граждан на доступ к информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очень важно максимально обеспечить право всех граждан на доступ к информации. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, комментируя трагические события в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы выразили просьбу Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, Генеральную прокуратуру сообщать подробно в СМИ о всех принятых мерах. Как мы наблюдаем в последние дни, эта просьба была услышана на центральном и местном уровнях», - сказала в ходе брифинга в СЦК Эльвира Азимова.

«Очень важно максимально обеспечить право всех граждан на доступ к информации. Нужно также продолжить информирование в зарубежных дипломатических представительствах незамедлительно о задержании или в случае задержания иностранных граждан для проверки фактов или сигналов о совершении ими незаконных действий», - сказала Эльвира Азимова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова сообщила, что представители Национального превентивного механизма в ходе посещения учреждений по фактам беспорядков в Алматы получили 21 заявление о жестоком обращении.




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#СМИ   #Права человека   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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