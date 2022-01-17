Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова рассказала, как участники Национального превентивного механизма посещали следственные изоляторы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Эльвира Азимова сообщила, что специалисты гражданского общества, врачи, судебные эксперты, воспитатели, психологи посещают учреждения, в которых содержатся задержанные в результате беспорядков граждане.

«В эти дни мы были в Алматы, посещали следственные изоляторы, изолятор временного содержания вместе с участниками Национального превентивного механизма. В дни посещения мы видели, что был освобожден 91 человек. Более 70 административных наказаний были смягчены. Мы хотим, чтобы этот процесс продолжился, и чтобы было четкое разделение между террористами, между тем, кто совершал в эти дни кражи, мародерства и теми, кто участвовал в мирных митингах», - заявила во время брифинга в СЦК Эльвира Азимова.

«К сожалению, наши беседы в учреждениях - в изоляторе временного содержания, следственных изоляторах показывают, что многие граждане не до конца осознавали свою гражданскую ответственность, не до конца понимали последствия. Но это не освобождает от ответственности перед законом, перед обществом. Вместе с тем, многие из них говорили о том, что они готовы понести ответственность, публично извиниться перед нами, казахстанцами. Я думаю, что эти моменты должны принять во внимание и прокуратура, и суд», - подчеркнула Уполномоченный по правам человека.



