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Эльвира Азимова: Административный штраф налагался даже на пенсионеров и лиц с инвалидностью

27 Января 2022 19:51
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Эльвира Азимова: Административный штраф налагался даже на пенсионеров и лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с январскими событиями к Уполномоченному по правам человека обращались пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные, которым был назначен административный штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сообщении Генеральной прокуратуры от 25 января сообщалось о рассмотрении 9257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них была рассмотрена без применения каких-либо взысканий. 4584 лицам судом вынесено предупреждение. Некоторые из обратившихся ко мне граждан, которым был назначен административный штраф, являются пенсионерами, безработными, лицами с инвалидностью или представляют другие социально уязвимые категории граждан. В Атырау, Алматы и Шымкенте мы провели встречу с гражданами и руководством прокуратур городов и областей», - пояснила Уполномоченный по правам человека.

По ее словам, специальные прокуроры начали опротестовывать судебные решения по административным делам. Это касается также жалоб об обоснованности предъявляемых обвинений, в связи с доказательствами, полученными с нарушением процессуальных требований и необеспечением доступа к защитникам.

«Это также касается права близких оформить статус общественных защитников для своих детей, особенно из числа молодежи. Многие не информированы о таком праве и гарантиях, которые у них возникают в связи с получением такого статуса. Речь идет не только о смягчении вынесенных судебных решений», - добавила она.


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#Права человека   #Генпрокуратура   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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