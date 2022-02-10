Ельсияр Канагатов оценил выступление Адиля Галиахметова на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Ельсияр Канагатов дал оценку выступлению казахстанского шорт-трекиста Адиля Галиахметова на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ».

«Мы можем сказать, что вчера был хороший день для нашей сборной. Адиль Галиахметов в личном зачете показал хороший результат на 1500 метров, порадовал всех и вышел в финальный турнир», - сказал Ельсияр Канагатов на онлайн пресс-конференции.

В своем выступлении спикер особо отметил заслуги казахстанского тренера Мадигали Карсыбекова.

«Искренне поздравляем с таким результатом, это исторический успех в шорт-треке. Здесь хочется отметить заслуги тренера Мадигали Карсыбекова. Он развивает шорт-трек в Казахстане, работает от начала и до конца, эта работа не из легких», - добавил Ельсияр Канагатов.

Напомним, казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов вошел в ТОП-10 на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.