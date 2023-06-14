Эль-Ниньо принесет экстремальную погоду в Китай

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Эль-Ниньо, климатическое явление, принесет экстремальную погоду в Китай. Об этом говорится в сообщении Метеорологической службы Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ведущего эксперта Метеорологической службы Китая Чжоу Бина, предыдущие данные показали, что в годы Эль-Ниньо, как правило, наблюдается более высокая температура в районах Северного, Северо-Западного, Центрального и Восточного Китая. В некоторых регионах страны, включая Юго-Западный, Южный Китай и Синьцзян, летом в период Эль-Ниньо, наблюдалось более 30 дней высокой температуры.

По прогнозам метеорологической службы Китая, Эль-Ниньо может привести к экстремальной засухе в некоторых регионах страны. Так, в период Эль-Ниньо с июня 2009 по апрель 2010 года, принесло значительные волны жары, а с осени 2009 года по весну 2010 года, юго-запад Китая пережил самую сильную засуху с момента начала метеорологических наблюдений.

По мнению эксперта, Эль-Ниньо продлится не менее 8-10 месяцев и окажет значительное влияние на зимний климат Китая и летние осадки. Метеорологическая служба Китая внимательно наблюдает за тем, будет ли Эль-Ниньо в этом году иметь такое же влияние, как в период с июня 2009 по апрель 2010 гг.

По оценкам китайского метеоролога, текущий прогноз для Эль-Ниньо – от умеренной до высокой интенсивности.

В сообщении Метеорологической службы Китая отмечается, что мировое производство продуктов питания может также колебаться под влиянием Эль-Ниньо.

В последние дни в северных регионах Китая фиксируется сильная жара, а южных – наводнения и проливные дожди. В столице КНР – городе Пекине – с 14 по 17 июня установится сильная жара с пиком в 16-17 июня. Ожидается, что в отдельных местностях Пекина столбик термометра достигнет 39 градусов.

Эль-Ниньо - это климатическое явление, вызванное аномальным повышением температуры воды в восточно-центральных экваториальных водах Тихого океана, которое обычно длится от 9 до 12 месяцев.