Эль-Ниньо наступает: средняя температура в мире может повыситься

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ- Эль-Ниньо наступает, предупреждают метеорологи. Он принесет с собой повышение средней температуры воздуха и воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Вода в Тихом океане станет намного теплее, чем обычно, что может привести к установлению нового рекорда средней температуры в мире. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило, что после трех лет похолодания Ла-Нинья наступил Эль-Ниньо.

«Эль-Ниньо обычно вызывает рекордно высокие температуры в мире. Произойдет ли это в 2023 или 2024 году, пока неизвестно, но, я думаю, это более вероятно, чем нет», — говорит директор Службы изменения климата ЕС «Коперник» Карло Буонтемпо.

Эль-Ниньо может иметь радикальные последствия: от испепеляющей жары до сильнейших штормов. Вот как, по прогнозам климатологов, он повлияет на температуры в мире, погоду и морскую жизнь.

Что такое Эль-Ниньо?

Климатическое явление Эль-Ниньо вызывает повышение температуры воздуха и усиливает вероятность экстремальных погодных явлений. Оно вызвано температурой океана и ветрами в Тихом океане, которые колеблются между потеплением Эль-Ниньо и похолоданием Ла-Нинья.

Уже сейчас прогнозируется, что текущий год будет жарче, чем 2022, и станет пятым или шестым самым жарким годом в истории. Последствия Эль-Ниньо проявляются через несколько месяцев, и, возможно, 2024 год побьет температурные рекорды. Самым жарким годом в мире до сих пор был 2016 год, совпавший с сильным Эль-Ниньо, хотя изменение климата способствовало росту экстремальных температур даже в годы без этого явления.

Последние восемь лет были восемью самыми жаркими за всю историю наблюдений, что отражает долгосрочную тенденцию потепления, вызванную выбросами парниковых газов.

Эль-Ниньо толкает теплую воду в Тихом океане на восток, вызывая смещение тихоокеанского струйного течения к югу от его нейтрального положения. Это приводит к более сухой и теплой погоде на севере США и интенсивным дождям и наводнениям на побережье Мексиканского залива и юго-востоке США. В Европе это может привести к более холодной и сухой зиме на севере и более влажной зиме на юге.

По данным NOAA, при Эль-Ниньо глобальная температура повышается примерно на 0,2 градуса Цельсия. Из-за этого глобальная температура может превысить критический предел.

«Вероятность первого года с температурой 1,5 градуса Цельсия в следующем пятилетнем периоде сейчас составляет примерно 50:50», — сказал Guardian профессор Адам Скайф из Метеорологического управления Великобритании.

В результате мир столкнется с более интенсивными тепловыми волнами, продолжительными жаркими сезонами и мощными штормами.

Первыми ощутят последствия этого явления страны, расположенные вблизи Тихого океана: западное побережье Северной и Южной Америки, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

В Индонезии и Австралии, скорее всего, установится более жаркая и сухая погода с повышенной вероятностью лесных пожаров. Муссоны в Индии и дожди в Южной Африке могут сократиться, в то время как в Восточной Африке может быть больше дождей и наводнений. Эль-Ниньо также повышает активность ураганов в Тихом океане, что означает, что такие места, как Гавайи, будут подвержены риску возникновения тропических циклонов.

Эль-Ниньо также ставит под угрозу морскую жизнь вдоль тихоокеанского побережья.