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Эльмира Сыздыкова завоевала второе «золото» чемпионата Азии по борьбе в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Апреля 2023, 21:16
Эльмира Сыздыкова завоевала второе «золото» чемпионата Азии по борьбе в Астане Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В финале весовой категории до 76 килограммов ей противостояла Айпери Медет кызы (Кыргызстан). Схватка завершилась победой казахстанки. Данная медаль стала для команды Казахстана первой золотой на чемпионате.

Свои схватки за бронзовые медали выиграли Марина Седнева (до 55 килограммов) и Елена Шалыгина (до 68 килограммов).

Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Диас Кален выиграл медаль проходящего в Астане чемпионата Азии.


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