Эльмира Сыздыкова уступила в 1/8 финала в женской борьбе на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх стартовали соревнования по видам борьбы. Первой на ковер от Казахстана вышла Эльмира Сыздыкова, которая уступила своей сопернице в поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Спортсменка выступает в категории до 76 килограммов. В 1/8 финала казахстанка встретилась с Айпери Медет Кызы из Кыргызстана. Данная встреча завершилась победой соперницы со счетом 8:1.

Стоит отметить, что шансы на медаль у Сыздыковой сохраняются. В случае выхода в финал Медет Кызы казахстанка выступит в утешительном раунде.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай