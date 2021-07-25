Эльмира Ершуманова: Выборы акимов дают сельским жителям большие возможности

УЛЫТАУ. УАЗНФОРМ – О том, насколько эффективен новый формат выборов сельских акимов и, насколько этот формат повышает доверие населения к государству, рассказала председатель общественного объединения «Деловые женщины Улытау» Эльмира Ершуманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый формат, внедряемый на выборах сельских акимов, дает сельчанам большие возможности для развития и развития родного края, считает председатель общественного объединения «Деловые женщины Улытау» Эльмира Ершуманова.

«Выборы сельских акимов нового формата направлены на решение стратегических задач реформирования и местного управления. Концепция «Слышащего государства» находит яркое отражение, т. е. народу дается возможность выбрать главу села, который будет представлять интересы данного населенного пункта, участвовать в развитии и благоустройстве села. Кроме того, данные выборы будут способствовать развитию политической конкуренции путем расширения полномочий партий», - сказала Эльмира Ершуманова.

По словам спикера, повышается доверие населения к государству, проявляется и принцип гласности.

«Такой формат выборов очень выгоден для населения, потому что народ избирает своего лидера, который покрывает вспаханные земли и делает все возможное. Сельским жителям предоставляется возможность выдвинуть гражданина страны, преданного своей стране, готового воплотить в жизнь программу государства», - добавила она.

Напомним, Президент РК в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года говорил о необходимости введения прямых выборов сельских акимов. 25 мая 2021 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон «О выборах в Казахстане».

В Карагандинской области сегодня, 25 июля, в семь утра открылись избирательные участки. Первые прямые выборы сельских акимов проходят в 149 населенных пунктах. Реализовать свои конституционные права могут более 81 тысячи избирателей.