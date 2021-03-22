Эльмир Алимжанов стад бронзовым призером этапа Кубка мира в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казани на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге стартовал финальный блок. В своем полуфинале казахстанец Эльмир Алимжанов бился с чемпионом мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Схватка с Гергеем Шиклоши из Венгрии оказалась на редкость конкурентной. Причем на протяжении всего боя Алимжанов владел преимуществом. В третьем раунде и вовсе казалось, что он заберет победу, имея отрыв в несколько уколов.

Шиклоши в свою очередь смог собраться, отыграть гандикап. В итоге все решил один укол. При счете 14:14 наиболее эффективно атаку провел соперник - венгр проходит в финал, а Алимжанов стал в итоге бронзовым призером Кубка мира.

Также третье место в активе у Ахмеда Эльсайеда из Египта. Шиклоши в финале сразится с украинцем Игорем Рейзлиным. Стоит отметить, что в 1/8 финала Эльмир прошел победителя Олимпиады Сан Ён Пака из Южной Кореи