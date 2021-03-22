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    23:17, 21 Март 2021 | GMT +6

    Эльмир Алимжанов стад бронзовым призером этапа Кубка мира в Казани

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казани на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге стартовал финальный блок. В своем полуфинале казахстанец Эльмир Алимжанов бился с чемпионом мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Схватка с Гергеем Шиклоши из Венгрии оказалась на редкость конкурентной. Причем на протяжении всего боя Алимжанов владел преимуществом. В третьем раунде и вовсе казалось, что он заберет победу, имея отрыв в несколько уколов.

    Шиклоши в свою очередь смог собраться, отыграть гандикап. В итоге все решил один укол. При счете 14:14 наиболее эффективно атаку провел соперник - венгр проходит в финал, а Алимжанов стал в итоге бронзовым призером Кубка мира.

    Также третье место в активе у Ахмеда Эльсайеда из Египта. Шиклоши в финале сразится с украинцем Игорем Рейзлиным. Стоит отметить, что в 1/8 финала Эльмир прошел победителя Олимпиады Сан Ён Пака из Южной Кореи

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