Эльдар Толганбаев назначен вице-министром информации и общественного развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области.
Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д.А. Кунаева.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области.
2005-2006 гг. — гл. специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области.
В 2006-2008 гг. работал в структуре Министерства культуры и информации РК.
2008-2012 гг. — гл. консультант; заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.
2012-2016 гг. — заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.
2016-2019 гг. — советник Председателя Мажилиса Парламента РК.
В 2019 году работал в частной структуре.
2019-2020 гг. — заместитель председателя правления АО «Центр развития г. Алматы».
2020-2022 гг. — первый заместитель генерального директора АО «Телерадиокомпания Almaty».
С июня 2022 года по настоящее время занимал должность госинспектора Администрации Президента РК.