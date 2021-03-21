Эльдар Иманкулов стал седьмым на этапе Кубке мира по пулевой стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Эльдар Иманкулов стал седьмым на этапе Кубка мира ISSF по пулевой стрельбе, который стартовал в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Член команды Казахстана Эльдар Иманкулов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с результатом 136,6 очков разместился на седьмом месте.

На пьедестал почета поднялись представители Индии Жавад Фороухи, Саурабх и Абхишек Верма, завоевавшие первое, второе и третье места соответственно.

Ранее Эльдар Иманкулов вышел в финал турнира, набрав по итогам квалификационных соревнований 577 очков.

Отметим, что участие в соревнованиях принимают 295 спортсменов из 33 стран мира.