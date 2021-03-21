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    04:04, 21 Март 2021 | GMT +6

    Эльдар Иманкулов стал седьмым на этапе Кубке мира по пулевой стрельбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Эльдар Иманкулов стал седьмым на этапе Кубка мира ISSF по пулевой стрельбе, который стартовал в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Член команды Казахстана Эльдар Иманкулов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с результатом 136,6 очков разместился на седьмом месте.

    На пьедестал почета поднялись представители Индии Жавад Фороухи, Саурабх и Абхишек Верма, завоевавшие первое, второе и третье места соответственно.

    Ранее Эльдар Иманкулов вышел в финал турнира, набрав по итогам квалификационных соревнований 577 очков.

    Отметим, что участие в соревнованиях принимают 295 спортсменов из 33 стран мира.

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