Экзоскелет и нейроинтерфейс помогли пациенту сделать первый шаг после инсульта

48-летний мужчина с параличом левой стороны тела использовал комплекс, включающий нейроинтерфейс, стимуляцию спинного мозга и роботизированный экзоскелет. Достаточно было сосредоточиться на движении — система считывала сигнал и запускала шаг.

Это первый случай применения в регионе полностью интегрированной технологии, в которой мыслительная команда напрямую преобразуется в физическое действие. Разработка отражает более широкий тренд: ускоренный переход нейроинженерных решений из лабораторий в клиническую практику в Китае.

После инсульта пациент страдал тяжелой гемиплегией и спастическим параличом. Традиционная реабилитация в течение почти года не дала заметных результатов. Новый подход сделал пациента активным участником терапии: мозговые сигналы запускают стимуляцию, снижающую спазмы, а экзоскелет помогает выполнить движение и формирует обратную связь.

По словам нейрохирурга Фэна Дацина, система работает как «цифровой мост» между намерением и движением. Уже через две недели тренировок пациент начал произвольно сгибать колено и поднимать руку.

Технология использует неинвазивный интерфейс — внешние электроды вместо имплантов. Это снижает точность по сравнению с хирургическими решениями, но делает метод безопаснее и доступнее для клинического применения.

Развитие нейроинтерфейсов стало одним из приоритетов для китайской медицины. В 2025 году в стране открылись специализированные центры, начались клинические испытания, а регуляторы выделили такие технологии в отдельную категорию медицинских услуг. Первый коммерчески одобренный инвазивный нейроинтерфейс разработан при участии Университета Цинхуа.

Интерес к направлению обусловлен масштабом проблемы: в Китае насчитываются десятки миллионов пациентов, перенесших инсульт. В отличие от ряда зарубежных проектов, ориентированных на импланты, китайские клиники делают ставку на безоперационные методы.

Технологию планируют применять и при других неврологических заболеваниях, включая болезнь Паркинсона, а также использовать в международных медицинских программах в странах Юго-Восточной Азии.

Сам пациент пока передвигается на инвалидной коляске, но продолжает ежедневные тренировки. Каждый новый шаг, сделанный с помощью собственных усилий, становится для него подтверждением, что утраченные функции можно постепенно вернуть.