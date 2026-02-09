Экзоскелет для реабилитации пациентов казахстанской разработки готов к производству
Инновационный медицинский экзоскелет A.GEAR (Astana Gait Exoskeleton Assisted Rehabilitation), созданный учеными Назарбаев Университета, завершил государственную регистрацию и готовится к серийному производству, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.
Устройство получило регистрационное удостоверение Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
Экзоскелет предназначен для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его главное преимущество — стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает передовые технологии восстановления доступнее для казахстанской медицины.
«Во всем мире путь от научной идеи до внедрения медицинских устройств занимает 10–15 лет. Нам удалось пройти его всего за четыре года — от лаборатории до сертифицированного медицинского продукта», — отметил руководитель проекта, профессор Назарбаев Университета Прашант Джамвал.
По его словам, экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы, сэкономить миллионы долларов бюджетных средств и расширить доступ пациентов по всей стране к современным методам восстановления.
Разработка началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области исследований медицинской робототехники университета. Коммерциализацией занимается компания Robotics and Artificial Intelligence во главе с выпускником вуза Шынгысом Даулетбаевым.
Клинические испытания прошли в медучреждениях Караганды и Астаны с участием пациентов после инсульта и подростков с ДЦП. Сейчас команда готовит долгосрочный контракт с ТОО «СК-Фармация» и ищет дистрибьютора.
В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University планируется выпустить не менее пяти экзоскелетов с перспективой увеличения объемов производства для поставок в медицинские организации страны.