Экзоскелет для реабилитации пациентов казахстанской разработки готов к производству

Устройство получило регистрационное удостоверение Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Экзоскелет предназначен для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его главное преимущество — стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает передовые технологии восстановления доступнее для казахстанской медицины.

Фото: Nazarbayev University

«Во всем мире путь от научной идеи до внедрения медицинских устройств занимает 10–15 лет. Нам удалось пройти его всего за четыре года — от лаборатории до сертифицированного медицинского продукта», — отметил руководитель проекта, профессор Назарбаев Университета Прашант Джамвал.

По его словам, экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы, сэкономить миллионы долларов бюджетных средств и расширить доступ пациентов по всей стране к современным методам восстановления.

Фото: Nazarbayev University

Разработка началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области исследований медицинской робототехники университета. Коммерциализацией занимается компания Robotics and Artificial Intelligence во главе с выпускником вуза Шынгысом Даулетбаевым.

Клинические испытания прошли в медучреждениях Караганды и Астаны с участием пациентов после инсульта и подростков с ДЦП. Сейчас команда готовит долгосрочный контракт с ТОО «СК-Фармация» и ищет дистрибьютора.

В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University планируется выпустить не менее пяти экзоскелетов с перспективой увеличения объемов производства для поставок в медицинские организации страны.