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    14:21, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Экзамены на знание ПДД продавали в костанайском ЦОНе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе Костанайской области рассказали о коррупционной схеме сотрудников подразделения областной госкорпорации «Правительство для граждан», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С санкции суда взяты под стражу бывшие руководители подразделения областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан». Они подозреваются в создании и руководстве организованной группой, занимавшейся выдачей гражданам за денежное вознаграждение бланков прохождения теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи», – проинформировал заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан Шалов в ходе брифинга.

    По его словам, в результате к вождению автотранспортом были допущены водители, не знающие правил, что создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

    Всего, по словам Н. Шалова, с начала года сумма установленного ущерба коррупционерами региона составила 59,2 млн. тенге, из которых возмещено в пользу государства 54,4 млн. тенге или 92%.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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