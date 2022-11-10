Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8 и 10 классов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экзамен по предмету «Казахский язык» будут сдавать учащиеся 5-8, 10 классов. Такие изменения будут введены со следующего 2023-2024 учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

«Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету. Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием министра просвещения. Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности», - сообщили в министерства.

По информации ведомства, итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.