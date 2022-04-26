Экзамен по истории Казахстана выпускники школ будут сдавать устно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году выпускники 11-х классов будут сдавать экзамен по истории Казахстана устно. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в прямом эфире ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ежегодной традиции, и в этом году выпускники школ будут сдавать экзамены по пяти предметам. По экзаменационным предметам и содержанию заданий никаких изменений нет. Все в рамках школьной программы. В этом году экзамен по истории Казахстана выпускники будут сдавать устно. Этот вопрос часто обсуждался в последние годы. Для учителей истории – это не новость», – сказала Ш. Каринова.

По ее словам, в связи с переходом на устный формат экзамена по истории Казахстана, в министерство поступил ряд предложений. Но, изменился только формат экзамена. И для экзамена, и для тестирования задания разрабатываются в рамках учебной программы. Дополнительных заданий не будет. Кроме того, опыт сдачи устного экзамена по истории Казахстана, то есть, по билетам, уже имеется.

Другое новшество, о котором сообщила вице-министр – сдача экзамена по математике для претендентов на нагрудный знак «Алтын белгі» на базе Назарбаев интеллектуальных школ.