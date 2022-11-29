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Экзамен на знание госязыка для этнических казахов планируют апробировать в 2023 году

29 Ноября 2022, 12:31
Экзамен на знание госязыка для этнических казахов планируют апробировать в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экзамен на знание государственного языка для получения гражданства Казахстана будут апробировать в следующем году. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас прибывают из дальнего зарубежья этнические казахи, у которых в документах не прописано, какой они национальности. В этой связи, сейчас уже подготовлены темы, предварительные знания базового казахского языка и казахской истории. Сейчас мы будем апробировать на следующий год для тех этнических казахов, у которых в документах не прописана национальность», - сообщила Тамара Дуйсенова журналистам в кулуарах заседания Правительства.

На заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения представила Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы «Ашық Қазақстан 500+», разработанную по поручению Главы государства и одобренную на Высшем совете по экономическим реформам.


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