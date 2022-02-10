Экстренные роды у больной КВИ приняли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы приняли экстренные роды у беременной женщины с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №1 города Алматы, в инфекционное отделение лечебного учреждения на карете скорой помощи поступила беременная женщина с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

«У 22-летней женщины, поступившей с признаками ОРВИ, подтвердилась коронавирусная инфекция, через два дня начались преждевременные роды. Отметим, что плод шел тазом и у него был дефект внутриутробного развития. Благодаря врачам на свет появилась девочка весом 2400 граммов, ростом 46 см», - сообщили в больнице.

Была вызвана экстренная неонатальная хирургическая служба.

«Девочка родилась с диагнозом: Гастрошизис. Недоношенность 34 недели. Ребенок в тяжелом состоянии за счет врожденного порока развития», - отметила заведующая инфекционным акушерским отделением Сауле Кабылова.

Ребенок помещен в кувез, налажена подача увлажненного кислорода, назначена инфузионная и антибактериальная терапия. Петли кишечника уложены в стерильный пластиковый пакет. Ребенок был переведен в ЦДНМП для экстренного оперативного лечения. На дефект внутриутробного развития новорожденного (гастрошизис) неонатальными хирургами проведена одноэтапная пластическая операция передней брюшной стенки.

Гастрошизис - это дефект брюшной стенки, при котором выпадает кишечник. Такая расщелина образуется на очень раннем этапе эмбрионального развития. Причины данного порока до сих пор не выяснены.

Послеродовой период (операции) прошел без осложнений и на 5-е сутки женщина с ребёнком были выписаны домой.

Благодаря слаженной, оперативной работе врачей-специалистов разных профилей, сейчас состояние малышки и ее мамы стабильное.

Напомним, 20 января 2022 года в городской клинической больнице №1 начало функционировать инфекционное акушерское отделение для беременных, родильниц и рожениц в сроки беременности с 22 недель до 36 недель + 6 дней с коронавирусной инфекцией.