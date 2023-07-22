Экстренную помощь теленку оказали спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Животное, в поисках воды, угодило в трясину. Мужчины, работающие неподалеку, увидев, что теленок не может самостоятельно выбраться из грязи, вызвали спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.



Сотрудникам специализированного отряда ДЧС ВКО «жижа» из грязи не давала возможности ближе подобраться к животному. Спасателям пришлось прокладывать деревянные произвольные трапы, чтобы оказать теленку помощь. Зацепив его веревкой, с помощью лебедки сотрудники службы ЧС, вытянули «бедолагу-теленка» из зоны опасности и транспортировали его на сушу. После этого теленок осторожно встал и потихоньку отправился домой.

Операция по спасению завершилась благополучно. Животное не пострадало.

Следующий звонок в службу «112» поступил от жителей многоквартирного дома, которые сообщили, что их надо спасать от жужжащих «соседей» - ос, которые свили свой дом между бетонными плитами. Спасатели, простым способом, с помощью целлофанового пакета, убрали гнездо.

Жителям теперь ничего не угрожает.