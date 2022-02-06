Экстренная и плановая госпитализация детей: что нужно знать казахстанским родителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что нужно знать родителям в случае экстренной или плановой госпитализации ребенка в круглосуточный стационар, рассказали в Фонде медстрахования, передает МИА «Казинформ».

Экстренная госпитализация

Экстренными считаются состояния, которые при несвоевременно оказанной медицинской помощи могут угрожать жизни ребенка. Например, острые гнойные заболевания, травмы, тяжело протекающие кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги и т.д.

В этих случаях ребенок доставляется в больницу бригадой скорой помощи или самостоятельно родителями.

Плановая госпитализация

Плановая госпитализация осуществляется, когда ребенку необходимо провести курс лечения в условиях стационара или предстоит плановая операция.

Плановая госпитализация оформляется через Портал Бюро госпитализации участковым врачом (врачом общей практики, педиатром) по месту жительства.

При подтверждении стационаром даты плановой госпитализации участковый врач формирует выписку из медицинской карты ребенка с результатами необходимых исследований и анализов. Данный перечень может отличаться в зависимости от профиля медицинской помощи (смотрите нашу инфографику)

Согласно правилам оказания стационарной помощи, сопровождать ребенка до 5 лет в больнице может один из родителей, либо кто-то из близких родственников (бабушка/дедушка, совершеннолетние брат/сестра) при наличии нотариальной доверенности.

Пациенты онкогематологического профиля госпитализируются в сопровождении взрослого до 18 лет.

В отдельных тяжелых случаях, дети старше 5 лет также могут госпитализироваться вместе со взрослым, после согласования с заведующим отделения больницы.

При необходимости, сопровождающий может получить больничный лист о временной нетрудоспособности.

За 2021 год 755 478 детей получили лечение в условиях круглосуточного стационара, на сумму свыше 141 млрд тенге.

По данным ФСМС, с амыми частыми причинами госпитализации детей становятся инфекционные заболевания, заболевания органов дыхания, состояния, возникающие в первый месяц жизни, врожденные заболевания и острая хирургическая патология.