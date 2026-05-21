    Экстремальная скейт-площадка Fly Park открылась в Астане

    В столичном районе Байқоңыр в парке «Ататүрік» открылась современная экстремальная скейт-площадка Fly Park. Новый объект реализуется в рамках принципа «Закон и порядок» и направлен на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новая площадка уже стала точкой притяжения для любителей экстрима старше 12 лет. На территории оборудованы специальные зоны для BMX-велосипедов, трюковых самокатов и скейтбордов. В Fly Park установлены шесть трюковых элементов высотой более 3,5 метра, а одновременно кататься здесь могут до 25 человек.

    — В честь открытия мы проводим мини-соревнования. Сегодня участвуют не только жители нашего города, но и жители близлежащих регионов, — подчеркнул аким района Байқоңыр Талгат Рахманберди.

    Во время открытия молодые райдеры сразу опробовали конструкции, демонстрируя трюки и сложные элементы. Как отмечают сами участники, у экстремальных видов спорта есть своя культура и негласные правила поведения на площадке, где важно уважать других и соблюдать очередность во время катания.

    — Смысл в том, что это пропаганда здорового образа жизни. Не каждый человек может заниматься таким видом спорта — он требует хорошей физической подготовки. Чтобы наши сильнейшие спортсмены могли здесь собираться и тренироваться, мы создали эту площадку. Благодаря ей, надеемся, станет больше ребят, занимающихся активным спортом на свежем воздухе, — сказал аким района Байқоңыр.

    По словам акима района, эта экстремальная площадка — первая в городе такого уровня. Хоть и в столице уже есть 2–3 подобные локации, они не настолько масштабны и оснащены для выполнения сложных трюков. Он отметил, что с учетом роста населения города, которое уже превышает полтора миллиона человек, открытие таких площадок поможет привлечь больше молодежи к экстремальным видам спорта и активному образу жизни. По данным столичного акимата, сегодня экстремальными видами спорта в городе систематически занимаются более 2 тыс. человек.

    — Здесь по моим данным будет кататься порядка 150 детей на системной основе. По мере необходимости мы будем открывать еще другие площадки, — прокомментировал Талгат Рахманберди.

    Во время открытия площадки в парке райдеры продемонстрировали трюки, зрители поддерживали участников аплодисментами, а многие подростки с интересом наблюдали за происходящим, примеряя на себя роль будущих скейтбордистов и BMX-спортсменов.

    Если раньше спортсмены экстремальных видов спорта не имели специальных площадок и катались на улицах, то сейчас у них появилась возможность тренироваться на специально оборудованной площадке с профессиональным оснащением. Участники отмечают высокое качество нового объекта и сравнивают его с европейскими и американскими площадками.

    — Многие ребята здесь впервые, и им нравится. Средний возраст участников — 14-15 лет. Ребята пробуют себя, занимаются спортом, ведут активный образ жизни. Наш вид спорта требует хорошего здоровья и физической подготовки, поскольку он травмоопасен. При этом именно такой спорт мотивирует молодежь вести здоровый образ жизни и добиваться успехов, — представитель экстремального вида спорта Астаны и инициатор развития площадки Зеин Жакитов.

    В рамках идеологемы «Закон и порядок» на площадке также прошла антинаркотическая акция «Астана против наркотиков». Организаторы рассказали участникам о важности здорового образа жизни, профилактике наркоправонарушений и необходимости выбирать спорт и активный досуг вместо вредных привычек.

    — Эта площадка объединяет людей с одной целью — вести здоровый образ жизни. Спорт и активный образ жизни — это альтернатива наркотикам. В спортивной среде у людей есть цели, планы на жизнь и стремление развиваться. Здесь нет места наркотикам. Поэтому мы всегда призываем молодежь заниматься спортом, выбирать здоровый образ жизни и будущее без наркотиков, — отметил оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности столичного Департамента полиции, капитан полиции Жандос Сетенов.

    По его словам, управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны поддерживает такие мероприятия, активно участвует в них и проводит разъяснительную работу.

    Айгерим Дуйсембай
