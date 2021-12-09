Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего петропавловца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего петропавловца полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22-летний житель Петропавловска попал в поле зрения североказахстанских борцов с наркопреступностью в конце августа. В распоряжение стражей порядка поступила информация о возможной причастности молодого человека к распространению наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен полимерный сверток со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество. Общий вес изъятого составил 31 грамм. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество «мефедрон» — синтетический аналог кокаина. Изъятый вес составляет около 500 разовых доз. Впрочем, этим «ассортимент» подозреваемого в наркоторговле не исчерпывался.

«При проверке его показаний полицейские установили так называемые «закладки», в которых изъяты таблетки. Таблетки оказались психотропным веществом MDMA, или метамфетамином, более известным под названием «экстази». К слову, это первый случай изъятия метамфетамина в СКО в нынешнем году. Факт незаконного обращения с наркотическими веществами в особо крупном размере внесен в Единый реестр досудебных расследований по части три статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - уточняет исполняющий обязанности начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.