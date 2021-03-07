Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Экспресс-тесты от коронавируса начнут продавать в супермаркетах Германии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
7 Марта 2021, 13:09
Экспресс-тесты от коронавируса начнут продавать в супермаркетах Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая сеть супермаркетов начала продавать наборы для самостоятельного тестирования COVID-19. Данные наборы уже пользуются высоким спросом среди населения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из немецких сетей супермаркетов начала продавать упаковки из пяти антигенных тест-полосок по цене 25 евро. Результат экспресс-теста, надежность которого оценивается специалистами в 96%, проявляется примерно через 15 минут.

Как пишет немецкая пресса, в г. Дюссельдорфе порядка 100 клиентов выстроились в очереди перед открытием супермаркетов в 7.00 утра. Другие сети продуктовых магазинов Германии также начнут продавать «быстрые» тесты в ближайшее время.


Германия   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия