Экспресс-тесты на определение коронавируса планируют завезти в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинскую область планируют завезти первые партии экспресс-тестов на определение коронавирусной инфекции. Их будут продавать в аптеках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Определить наличие вируса с помощью тестов можно будет по одной капле крови. Точность такого анализа составляет 80%. Экспресс-тесты не определяют наличие вируса во время инкубационного периода, а при положительном результате требуется детальное обследование. Об этом рассказал руководитель управления Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

«Сейчас одна из главных задач - организация лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции. В ближайшее время мы планируем открыть две или три. Этого будет достаточно, чтобы покрыть потребность области», - отметил руководитель управления здравоохранения.

По его словам, на сегодня на круглосуточном карантине в области остаются 113 человек. Первых поступивших уже начали выписывать. 16 марта стационары покинули шесть человек – они прошли полный срок карантина, сдали необходимые анализы, по результатам которых коронавируса в их крови не обнаружено. На домашнем карантине находятся 39 человек. Еще 284 - под медицинским наблюдением, 273 – на дистанционном контроле. Ни у одного из них нет симптомов коронавируса.

Также отмечается, что в Карагандинской области не увеличилось количество вызовов скорой помощи – все станции работают в штатном режиме

В регионе решают проблему нехватки медицинских масок. Компания ТОО «МФ Мерей» производит 400 тысяч единиц в сутки. Маски поставляют в аптеки Караганды,Темиртау, Балхаша, Жезказгана и других городов.

«Сейчас на базе Спецмедснабжения области есть 173 тысячи метров марли. Мы изыскиваем пути, чтобы пошить из них повязки для медперсонала, полиции, сотрудников ЦОНов и других служб, связанных с непосредственными контактами с людьми»,- сообщил Ержан Нурлыбаев.

Руководитель управления здравоохранения также напомнил об ответственности для тех, кто спекулирует на продаже средств индивидуальной защиты, необоснованно повышая цены. Мониторинг ведется ежедневно, в том числе отслеживают интернет-торговлю.

Ержан Нурлыбаев подчеркнул, что наиболее действенной мерой профилактики является самоизоляция. Людям настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в места массового скопления людей. За продуктами, в случае необходимости, отправлять одного из членов семьи, избегать часов-пик. Лучше всего воспользоваться сервисами доставки. Также врачи рекомендуют носить медицинские маски и пользовать антисептическими средствами.

Вопросы о профилактике короновирусной инфекции и текущем положении в области можно задать но номеру call- центра управления здравоохранения 8 (7212) 955-559.