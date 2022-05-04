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Экспресс-тесты для определения антигенов на $370 тыс. поставила ВОЗ в Казахстан
4 Мая 2022 19:25

Экспресс-тесты для определения антигенов на $370 тыс. поставила ВОЗ в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения поставила в Казахстан экспресс-тесты для определения антигенов SARS-CoV-2 на сумму 370 000 USD, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страновой офис ВОЗ в Казахстане.

«Всемирная организация здравоохранения доставила в Казахстан медицинский груз для дальнейшей передачи в Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Медицинская поставка состоит из экспресс-тестов для определения антигенов SARS-CoV-2 в количестве 147 000 шт. на сумму 370 000 USD по запросу Национального центра экспертизы. Поставка осуществлена в рамках единых мер по борьбе с COVID-19», - говорится в сообщении странового офиса ВОЗ.

По информации представительства, поставка является частью от общего запланированного объема гуманитарной помощи и профинансирована Министерством иностранных дел Королевства Нидерланды, Европейским союзом и Министерством иностранных дел и международной торговли Канады. Правительства стран-доноров фондируют гуманитарные поставки ВОЗ в страны-участницы с момента начала пандемии.

«Мы надеемся, что тесты будут полезны при экспресс-диагностике COVID-19, а также помогут обеспечить готовность и высокий уровень реагирования в будущем. Необходимо работать в направлении восстановления той реальности, в которой мы находились до начала пандемии COVID-19, и постепенно переключать наше внимание на иные риски для здоровья, которые временно отошли на второй план во время пандемии COVID-19», - отметила руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.

В свою очередь генеральный директор Национального центра экспертизы Канат Балыкбаев поблагодарил партнеров за поддержку и пояснил, что экспресс-тесты будут использоваться для диагностики коронавирусной инфекции при въезде на территорию Казахстана.

Представители стран-доноров подчеркнули важность сотрудничества в области охраны здоровья и благополучия граждан РК.


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