Экспресс-тестирование на коронавирус скоро начнется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие две недели в Нур-Султане начнется экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

««На сегодняшний день часто задают вопросы по проведению экспресс-тестирования населения. По этому вопросу даем следующее пояснение. Проведение экспресс-тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции запланировано на ближайшие две недели. Сейчас распространение коронавирусной инфекции находится на контроле у ответственных и задействованных органов и ведомств в этом вопросе. В настоящее время диагностика наличия коронавирусной инфекции проводится методом ПЦР-диагностики у контактных лиц по случаям коронавирусной инфекции. Или более конкретно – это лица из группы близкого контакта, члены семьи и близкие по работе, по борту самолета, определенные врачами-эпидемиологами. Диагностика на наличие коронавирусной инфекции проводится только в Национальном центре экспертизы», – сказала С.Кисикова.

Также руководитель Управления сообщила, что во всех организациях здравоохранения города Нур-Султан введен карантин. Это означает, что для всех медицинских организаций вводится строгий масочный режим, а в стационарах, наряду с введением масочного режима, вводится запрет на визиты посетителей. Госпитализация в экстренном и плановом порядке продолжается.

Кроме того, по словам С.Кисиковой, в Нур-Султане проводится работа по дистанционному наблюдению граждан на дому. Для этого организован штаб на базе городской поликлиники, создана мобильная группа из 24 сотрудников медицинских организаций для обзвона лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции и находящихся на домашнем карантине.

В заключение руководитель Управления призвала жителей столицы по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РК возросло до 49 : из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.