+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Экспозицию МЧС открыли в Военно-историческом музее ВС РК

30 Декабря 2021 22:51
Поделиться:
Экспозицию МЧС открыли в Военно-историческом музее ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для увековечивания страниц героической деятельности спасателей на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан в городе Нур-Султане прошло торжественное открытие экспозиции МЧС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Новости по теме
Новогодний сюрприз устроили пожарные детям с нарушениями слуха и речи в Павлодаре
Восстановить школу-медресе «Мамания» призывает сенатор 30 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Юрий Ильин, руководители комитетов и структурных подразделений центрального аппарата МЧС РК, ветераны службы и приглашенные.

Первую в этом году экскурсию в обновленном помещении с новыми экспонатами - историческими документами, форменной одеждой, наградами, переданными семьями ветеранов ведомства, пожарно-техническим оборудованием спасателей - для присутствующих провел начальник музея Нуртаза Асилов.

Экспозиция рассказывает о славных и героических буднях органов гражданской защиты, стойких и верных долгу людях, о становлении и развитии отдельных подразделений, их технической оснащенности в разные периоды.

По словам министра Ю. Ильина, это событие послужит патриотическому и нравственному воспитанию молодых сотрудников органов гражданской защиты, поддержанию традиций, которые сложились в разные исторические периоды.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Новогодний сюрприз устроили пожарные детям с нарушениями слуха и речи в Павлодаре
Восстановить школу-медресе «Мамания» призывает сенатор
30 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
3 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
4 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
5 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
6 ЕС: ковид бьёт рекорды
Читайте также
Воспитанников детского дома поздравили с Новым годом карагандинские спасатели
Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив