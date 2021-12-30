Экспозицию МЧС открыли в Военно-историческом музее ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для увековечивания страниц героической деятельности спасателей на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан в городе Нур-Султане прошло торжественное открытие экспозиции МЧС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Юрий Ильин, руководители комитетов и структурных подразделений центрального аппарата МЧС РК, ветераны службы и приглашенные.

Первую в этом году экскурсию в обновленном помещении с новыми экспонатами - историческими документами, форменной одеждой, наградами, переданными семьями ветеранов ведомства, пожарно-техническим оборудованием спасателей - для присутствующих провел начальник музея Нуртаза Асилов.

Экспозиция рассказывает о славных и героических буднях органов гражданской защиты, стойких и верных долгу людях, о становлении и развитии отдельных подразделений, их технической оснащенности в разные периоды.

По словам министра Ю. Ильина, это событие послужит патриотическому и нравственному воспитанию молодых сотрудников органов гражданской защиты, поддержанию традиций, которые сложились в разные исторические периоды.