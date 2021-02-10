Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Экспозиция «Учитель и ученик» станет 20-ым мероприятием в галерее Forte Kulanshi ArtSpace

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Февраля 2021, 09:00
Экспозиция «Учитель и ученик» станет 20-ым мероприятием в галерее Forte Kulanshi ArtSpace

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Галерея Forte Kulanshi ArtSpace вновь открывает свои двери для всех желающих. Экспозиция «Учитель и ученик» призвана продемонстрировать преемственность поколений в изобразительном искусстве, передает МИА «Казинформ».

«Мы стремимся погрузить наших посетителей в мир искусства и познакомить их с работами мастеров из разных стран. Новая выставка посвящена одному из главных процессов нашей жизни – сегодня мы говорим о роли учителей, которую они играют в процессе воспитания и развития каждого человека. Я очень рад, что мы как банк можем в такие нелегкие для всех нас карантинные времена продолжать поддерживать искусство и выставлять работы в нашем арт-пространстве», – прокомментировал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Помимо обмена опытом между поколениями, лейтмотивом многих работ является идея сохранения мира и спокойствия в семье, ввиду чего тематика произведений охватывает семейные сцены, визуализацию городской и аульной бытовой жизни, портреты родных и близких.

Как отмечает куратор выставки, доктор Лейла Махат, практически все представленные работы созданы в карантинный период и отобраны для экспозиции на конкурсной основе.

«Это особенный для нас проект, такой выставки в Казахстане еще не проходило. В составе авторов представлено 15 художников-педагогов и 20 студентов. В рамках отбора мы делали ставку на молодых авторов, и сам процесс был очень напряженным. Сотни заявок поступали от студентов, педагогов, выпускников. Так, самым юным авторам экспозиции, студентам колледжа, по 15-16 лет. При этом ключевая доля произведений носит именно творческий характер и не является частью учебной программы, что определило полную свободу самовыражения каждого заявленного в программе выставки автора», - поделилась Лейла Махат.

photo

Декан художественного факультета КазНУИ Гайни Мухтарова обратила внимание, что среди участников выставки есть дарования, которые уже признаны на республиканских и международных площадках: в их числе обладатели молодежной премии «Дарын», лауреаты Фонда Нурсултана Назарбаева.

Выставка «Учитель и ученик» продлится до 21 марта. Экскурсии проходят в специальном формате, с соблюдением всех эпидемиологических норм, на трех языках. Записаться можно по телефонам, указанным на сайте Kulanshi ArtSpace.


Банки   Астана   Культура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане