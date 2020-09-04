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Экспозиция окончания Второй мировой войны открылась в Нур-Султане

4 Сентября 2020 20:50
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Экспозиция окончания Второй мировой войны открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан в Нур-Султане состоялось торжественное открытие уникальной в стране экспозиции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В экспозиции представлены архивные и статистические фотоматериалы, личные вещи, оружие ветеранов. Все экспозиционные материалы были собраны при участии сотрудников Военно-исторического музея Вооруженных сил РК.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, приняв все условия Потсдамской декларации. Победа над Японией ознаменована окончанием Второй мировой войны.

К сожалению, известны еще не все имена казахстанцев, участвовавших в Советско-японской войне. Однако планомерная работа по поиску и восстановлению хронометража событийна постоянной основе ведется сотрудниками Военно-исторического музея.

«Из десятка тысяч наших соотечественников, которые участвовали в войне, более 200 воинов-казахстанцев награждены различными орденами и медалями, – сказал начальник Военно-исторического музея ВС РК подполковник Нуртаза Асилов. – Также мы должны помнить и чтить память героев-казахстанцев, внесших огромный вклад в достижение победы и мирной жизни в современном Казахстане».


На открытие, проведенное с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, пришли ветераны Вооруженных сил Казахстана, родственники участников Второй мировой войны, представители Министерства обороны.

«Для будущих поколений сегодняшнее мероприятие имеет огромное патриотическое значение. И я очень благодарен за это непосредственно руководству и сотрудникам Военно-исторического музея. Мы должны помнить и чтить память наших героев - казахстанцев, внесших огромный вклад в нашу мирную жизнь», – отметил сын ветерана полковник Қазез Тілеубаев.


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#Нур-Султан   #История Казахстана   #Армия   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Память  
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